Tokat Sulusaray depreminde camiler ve kerpiç yapılar hasar gördü

İlçenin Malum Seyit Tekke Mahallesi'nde bulunan Malum Seyit Tekke Camisi'nin külah kısmı depremde yıkıldı. Minber ve mihrabın da hasar gördüğü caminin duvarlarında çatlaklar meydana geldi.

Aynı mahallede bulunan kerpiç yapılarda da yer yer hasarlar oluştu. Ekipler, hasar gören yapılara girişleri yasakladı.

Malum Seyit Tekke Camisi dron ile görüntülendi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gazetecilere, Sulusaray ilçesinde dün saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

İlçede iki gündür depremlerin meydana geldiğini belirten Yazıcıoğlu, "Gece yaşanan ilk depremin ardından Sulusaray'a intikal ettik. Vatandaşlar tabii panik yapmışlardı, sokaktalardı. 5,6 büyüklüğündeki depremde, net bilgi ilerleyen saatlerde gelecektir ama 171 ev zarar gördü, çevre köyler ve ilçelerle dahil olmak üzere. İki minare hasar gördü. Can kaybının, yaralıların olmaması bizi en çok sevindiren taraf." diye konuştu.

Tokat Belediyesi olarak ilçeye aşevi ve personeliyle destek verdiklerini anlatan Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız biraz panik yaptı, sokaklara indi, parklarda bulundular. Biz de onlara her konuda destek olmak için ekiplerimizi seferber ettik. Zabıtamız, park bahçeler, fen işlerimiz olsun, tüm ekipler vatandaşlarımıza çorba ikramında bulundu, yardım etti. Mahalle konaklarımızı ve Tokat merkezde spor tesislerimizi vatandaşlarımıza açtık. Tedirgin olan vatandaşlarımız geceyi orada geçirdiler ama ilerleyen saatlerde evlerine döndükleri noktasında bilgi aldık."

Yazıcıoğlu, bölgede durum tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiç merak etmesinler. Devletin tüm kurumları burada. Dün de Bakan Yardımcımız, Sayın Valimiz, AFAD Başkanımız, milletvekillerimiz buradaydı. Her konuda desteklerini ifade ettiler." açıklamasında bulundu.