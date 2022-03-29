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Tohumda KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin üretimi artırması bekleniyor
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29 Mart 2022 Salı 15:50:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 15:50:00

Tohumda KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin üretimi artırması bekleniyor

Kaynak: AA

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Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, sertifikalı tohum, fide, fidanda KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin üretim girdi maliyetlerinde düşüş sağlayacağını ve üretimi artıracağını söyledi.

Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkisel üretimin temel girdileri olan tohum, fide ve fidanda KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini anımsattı.

TSÜAB olarak Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıkları nezdinde özellikle yem bitkisi tohumlarında KDV'nin düşürülmesi için girişimlerde bulunduklarını belirterek, kaba yem üretiminin artırılması için üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini ve bunun da ilk adımının yem bitkisi tohumlarındaki oranın yüzde 1'e düşürülmesi olduğunu söyledi.

Gençer, üretimin temel girdisi olan tohumluğun düşük oranda vergilendirilmesinin üreticiyi ve üretimi de destekleyecek bir adım olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tohumculuk sektörü, bitkisel üretimin altın anahtarını üreten ve yüksek katma değer sağlayan bir sektördür. Sektörün dış ticaret hacmi 2021 yılında yaklaşık 400 milyon dolardır. Tohum, fide ve fidanda KDV oranının yüzde 1'e düşmesi üretim girdi maliyetlerinde düşüş sağlayacak ve üretimi artıracaktır. İç pazarın hareketlenmesiyle ihracatın da önü açılacaktır. Üretim artacağı için hem sektör içinde hem de bağlı sektörlerde istihdam artış gösterecektir. KDV oranlarında yapılan düzenleme sertifikalı tohuma olan talebi artırarak kullanma oranının yükselmesine ve dolayısıyla ülkemiz tarımsal üretiminde artış sağlayacaktır. Rekoltede artışın ve ulaşılabilir gıdanın anahtarı tohumdur. Söz konusu KDV indirimi için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ederiz."

Daha önce yayımlanan kararla pek çok sebze tohumu ve bazı yem bitkisi tohumlarını kapsayan türlerde KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini hatırlatan Gençer, "Ancak kaba yem bitkisi olarak kullanılan bazı çeşitlerin tohumlukları kapsam dışı bırakılarak yüzde 18 olarak uygulanmaya devam etmişti. Üretim maliyetlerinin artmasına ve özellikle süt hayvancılığı yapan çiftçilerin mağduriyetine neden olacak bu uygulama, girişimlerimizle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hemen fark edilmiş ve ilgili düzenleme kısa zaman içinde yapılmıştır. Böylece tohumlar arasındaki KDV farklılığı giderilerek, tohumculuk sektörünün üretim kolları ile ürün grupları arasındaki haksız rekabetin önüne geçilmiştir." dedi.

Etiketler : TSÜAB Hazine ve Maliye ile Tarım KDV
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