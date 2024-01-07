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Togg'un, sedan modelinden ilk görüntü: 'T10S' büyük ilgi gördü
07 Ocak 2024 Pazar 21:39:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 21:39:00

Togg'un, sedan modelinden ilk görüntü: 'T10S' büyük ilgi gördü

Kaynak: AA

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Togg'un yeni sedan modeline ilişkin yayımlanan ilk görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modelinin "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

TOGG, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı.

TOGG'un X platformu üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"T10" açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.

Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.

Etiketler : SEDAN TOGG MODEL
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