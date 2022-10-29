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29 Ekim 2022 Cumartesi 18:14:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 18:14:00

Türkiye'nin otomobili TOGG banttan indi!

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Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni düzenlendi.

Başkan Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni sona erdi.

Başkan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş'ın hitaplarının olacağı törene yerli ve yabancı basın yoğun ilgi gösteriyor.

Bursa ve çevre illerden kendi imkanlarıyla Togg Gemlik Kampüsü yakınlarına kadar gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, törenden saatler önce turnikelerden geçirilerek alana alındı.

Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar ise tören öncesinde tamamlandı. Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince "Togg" yazılı yön tabelaları yerleştirildi.

Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında Togg'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı.

TOGG CEO'SU GÜRCAN KARAKAŞ'TAN AÇIKLAMALAR

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuştu.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sadece otomobil yapmak bizim için seçim değildi. Biz akıllı bir cihaz ürettik ve bunu tüm dünyaya açacağız

Oyun kuralları neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Testleri tamamladık ve bugün huzurlarınızdayız

Biz kendimizi teknoloji şirketlerinin bulunduğu noktalarda konumlandırıyoruz. Yolculuğumuzda teknolojinin izlerini şekillendirmeye devam edeceğiz

Trugo ile birlikte rahat seyahat yapabilme çalışmalarına başladık. Ülkemizin bir ucundan diğer ucuna rahatlıkla gidebileceğiz

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi üstlenmemizi istemişti. O gün tüm milletimize bir söz verdik: Biz bunu başarırız

Dün üretemezsin diyenler bugün de dünyaya satamazsın diyor. Milletimize söz veriyoruz, önce Avrupa'ya sonra tüm dünyaya satacağız

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK'TAN AÇIKLAMALAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu ülkenin her ferdinin hasret olduğu milli otomobil Togg'u hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürüyoruz

Togg oluşturduğu ekosistemle yüzlerce tedarikçiyi de işin içine katıyor. Bu firmalar sayesinde yeni ve özgün ürünleri elde edebiliyoruz

Etiketler : Türkiye vizyon projeleri Gemlik Kampüsü TOGG
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