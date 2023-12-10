TOGG'dan esinlenen sanayi ustaları güneş enerjili traktör yaptı

Elazığ'da yaşayan İbrahim Karatekin, sanayide bulunan iş yerinde birkaç ustayla birlikte tarımsal alanda kullanılacak güneş enerjili traktör geliştirdi.

Fırat Üniversitesi ve sanayi ustalarının desteğini alarak işe başlayan Karatekin, TOGG'dan da esinlenerek atıl durumda bulunan traktörü 20 gün içerisinde kullanılır hale getirdi.

Güneş enerjisi başta olmak üzere rijit katener ve kinetik enerji ile kendisini şarj eden traktör, 50 beygirden 500 beygire kadar yükseltilebilecek.

"HEDEFİMİZ TÜM DÜNYAYA İHRACAT"



"Geleceğin güneş enerjisi ile çalışan özellikle tarım araçları Elazığ'da üretilecek" diyen İbrahim Karatekin, şöyle devam etti:

"Traktörümüzü Elazığ sanayisinde 20 gün içerisinde yapmayı başardık. Fırat Üniversitesi'nde hocalarımızın da teşvikleri oldu. Çift motor taktığımız halde traktörümüz 7/24 saat güneş enerjisi ile çalışıyor. Rijit katener ve kablolu sistemle çalışıyor. Ayrıca tekerlerden ürettiğimiz kinetik enerji ile kendi bataryasını da şarj edebiliyor. Şuanda güneş panelleri enerjisi ile çalışan araçlar üzerinde sadece

Türkiye değil tüm dünya genelinde büyük çalışmalar var. Biz de tarımsal alanda kullanacağımız araçlar üzerine böyle bir proje geliştirdik. Traktörlerimiz yaz ve kış aylarında çalışabilecektir. Döver biçerler de aynı şekilde üretilecektir. Çiftçiler yüzyıllar boyunca ücretsiz bir şekilde topraklarını sürebilecekler. Hedefimiz, bu aracı tüm dünyaya ihracatını yapmaktır. Biz bu prototipi 20 günde Elazığ sanayisinde yaptık. Eğer fabrikasyon aşamasına geçersek, 10-15 tane çok rahat üretebiliriz. Geleceğin güneş enerjisi ile çalışan özellikle tarım araçları Elazığ'da üretilecek ve tüm dünyaya ihracatı yapılacak."