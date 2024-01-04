VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
65 ayrı suça karışan şüpheli JASAT'tan kaçamadı
Kirman patlamasının intihar saldırısı olduğu belirtildi
"İsrail ile ticaret arttı" iddiasına Bakanlık'tan yalanlama
'Kıbrıs Gerçekleri Sergisi'... İletişim Başkanı Altun'dan açıklamalar
Etiyopya, Somaliland'i tanıyacağını açıklamıştı: Türkiye'den açıklama
AK Parti'de aday adaylığı başvuruları uzatıldı
04 Ocak 2024 Perşembe 17:21:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 17:21:00

Togg'da genel siparişler başlıyor

ABONE OL

Togg, T10X 2024 yılı sipariş döneminin başladığını duyurdu. Buna göre, genel sipariş dönemi 20 Ocak ve sonrası başlayacak.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T10X'in 2024 yılı sipariş döneminin başladığı belirtildi.

Açıklamada, kullanıcıların sipariş verebilecekleri tarihler de yer aldı.

Buna göre, 6-10 Ocak'ta, yapılan çekilişte yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar, 15-19 Ocak'ta, 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp kazanamayan kullanıcılar sipariş verebilecek.

Genel sipariş dönemi ise 20 Ocak ve sonrasında başlayacak.

Etiketler : TOGG GENEL SİPARİŞ YERLİ CİHAZ
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX