Togg'da genel siparişler başlıyor

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T10X'in 2024 yılı sipariş döneminin başladığı belirtildi.

Açıklamada, kullanıcıların sipariş verebilecekleri tarihler de yer aldı.

Buna göre, 6-10 Ocak'ta, yapılan çekilişte yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar, 15-19 Ocak'ta, 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp kazanamayan kullanıcılar sipariş verebilecek.

Genel sipariş dönemi ise 20 Ocak ve sonrasında başlayacak.