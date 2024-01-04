Togg'da genel siparişler başlıyor
Togg, T10X 2024 yılı sipariş döneminin başladığını duyurdu. Buna göre, genel sipariş dönemi 20 Ocak ve sonrası başlayacak.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T10X'in 2024 yılı sipariş döneminin başladığı belirtildi.
Açıklamada, kullanıcıların sipariş verebilecekleri tarihler de yer aldı.
Buna göre, 6-10 Ocak'ta, yapılan çekilişte yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar, 15-19 Ocak'ta, 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp kazanamayan kullanıcılar sipariş verebilecek.
Genel sipariş dönemi ise 20 Ocak ve sonrasında başlayacak.
Togg T10X 2024 yılı sipariş dönemi başlıyor. Kullanıcılarımızın sipariş verebilecekleri tarihler şöyle:— Togg (@Togg2022) January 4, 2024
6-10 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişimizde yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen kullanıcılar
15-19 Ocak: 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp... pic.twitter.com/ojPGJPpLoL
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