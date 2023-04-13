13 Nisan 2023 Perşembe 15:59:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 15:59:00
Togg'a özel kredi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kamu bankalarımız bununla ilgili çalışıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kamu bankalarımız Togg ile ilgili kredi konusunda çalışma yürütüyorlar." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kamu bankalarımız Togg ile ilgili kredi konusunda çalışma yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
- Adıyaman'da deprem
- Başkan Erdoğan Malatya'ya gidiyor
- Togg'a özel kredi... Oktay: Kamu bankalarımız bununla ilgili çalışıyor
- Bakan Muş, Samsun'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına Togg T10X ile geldi
- "Terörle arasına mesafe koyamayanlarla çok ama çok ciddi sorunumuz var"
- Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'da açacağı camide 25 bin kişi ibadet edebilecek