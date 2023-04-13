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Togg'a özel kredi... Oktay: Kamu bankalarımız bununla ilgili çalışıyor
13 Nisan 2023 Perşembe 15:59:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 15:59:00

Togg'a özel kredi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kamu bankalarımız bununla ilgili çalışıyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kamu bankalarımız Togg ile ilgili kredi konusunda çalışma yürütüyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kamu bankalarımız Togg ile ilgili kredi konusunda çalışma yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

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Etiketler : fuat oktay togg kredi kamu bankaları

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