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Togg, yapay zeka destekli yeni özelliğini CES'te tanıttı
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12 Ocak 2024 Cuma 16:59:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 16:59:00

Togg, yapay zeka destekli yeni özelliğini CES'te tanıttı

Kaynak: AA

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Togg, akıllı cihazlarına yönelik en yeni uygulaması olan yapay zeka destekli kamerasını Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CES'te ürün, tasarım ve teknolojilerini sergileyen Togg, AI Kamera uygulamasının duyurusunu da yaptı.

Togg'un AI Kamera yeniliği, kullanıcıların yaşam yolculuklarının her anını kaydetmelerine, düzenlemelerine, paylaşmalarına, saklamalarına ve böylece ölümsüz anılar biriktirmelerine olanak tanıyor.

Bu uygulamayla en yeni görüntü işleme teknolojilerine, görüntü yönetimi sistemlerine, yapay zeka tabanlı filtrelere ve fotoğraf düzenleme araçlarına doğrudan erişen kullanıcıların içlerindeki sanatçı da ortaya çıkıyor.

Dikiz aynasının hemen üzerinde yer alan AI Kamera'nın geniş lensinin konumu, tüm yolcuların her kareye dahil olmasını mümkün kılıyor.

Bu inovasyon sayesinde sahne tanıma, otomatik ışık düzeltme, yüz ve gülümseme algılama, nesne izleme ve otomatik odaklama dahil olmak üzere 19 farklı yapay zeka algoritması kullanılarak en basit görüntüler bile üst düzey görsellere dönüşebiliyor.

Etiketler : Togg Yapay zeka kamera CES
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