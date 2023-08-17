Togg teslimatları sürüyor: Şimdiden geçen ayı geçti
Kaynak: AA
Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde 909 adet Togg kullanıcılarına teslim edildi. Bu teslimat şimdiden temmuz ayında yapılan teslimat sayısını geçmiş oldu.
Yerli otomobil Togg'da teslimatlar sürüyor. Togg'dan yapılan açıklamada , ağustos ayı içerisinde 909 adet teslimat yapıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, "Gördüklerinizden fazlası var. Ağustos ayı içinde Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsümüzde üretilerek kullanıcılarına teslim edilen T10X adedi temmuz ayında yaptığımız toplam teslimat sayısını şimdiden geçti" denildi.
Gördüklerinizden fazlası var. <��>— Togg (@Togg2022) August 17, 2023
Ağustos ayı içinde Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsümüzde üretilerek kullanıcılarına teslim edilen T10X adedi Temmuz ayında yaptığımız toplam teslimat sayısını şimdiden geçti.#T10X#Togg pic.twitter.com/VXCNfBWpJk
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