VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyanet, Malatya'da camide çekilen "yakışıksız video" ile ilgili inceleme başlattı
MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklitle dolandırıcılık yapan kişiyi yakalattı
Emine Erdoğan: Bin yılların doğal reçetelerini gelecek nesillere aktarmanın kutlu bir görev olduğu k...
Düzce'de kentsel dönüşüm için 8 bölge belirlendi!
Bakan Özhaseki: 180 binden fazla konut ihalesi yaptık
AB ülkelerinde şirketler rekor düzeyde iflas etti
17 Ağustos 2023 Perşembe 12:46:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 12:46:00

Togg teslimatları sürüyor: Şimdiden geçen ayı geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde 909 adet Togg kullanıcılarına teslim edildi. Bu teslimat şimdiden temmuz ayında yapılan teslimat sayısını geçmiş oldu.

Yerli otomobil Togg'da teslimatlar sürüyor. Togg'dan yapılan açıklamada , ağustos ayı içerisinde 909 adet teslimat yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Gördüklerinizden fazlası var. Ağustos ayı içinde Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsümüzde üretilerek kullanıcılarına teslim edilen T10X adedi temmuz ayında yaptığımız toplam teslimat sayısını şimdiden geçti" denildi.

Etiketler : Yerli otomobil Togg Togg 909 adet
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX