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29 Ekim 2023 Pazar 16:36:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 16:36:00

TOGG sahiplerinden 100. yıl konvoyu!

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Türkiye'nin dört bir yanından gelen Togg kullanıcıları Cumhuriyetin 100 yılını kutlamak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde konvoy oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'nin otomobili Togg kullanıcıları İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya geldi.

Türkiye'nin otomobili Togg kullanıcıları, Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya geldi.

Binlerce T10X kullanıcısı Türkiye'nin dört bir yanından '100. Yıl Togg Konvoyu'na katılmak için İstanbul'a geldi.

Togg'un sosyal medya hesabından konvoy canlı olarak paylaşılıyor.

Etiketler : togg konvoy cumhuriyet bayramı
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