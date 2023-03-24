TOGG başvuru sayısı açıklandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG ön sipariş süreci 16 Mart itibarıyla başladı. 27 Mart Pazartesi günü itibarıyla sona erecek olan başvuru sürecinde ön sipariş sayıları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil TOGG'un T10X modelinin başvuru sayısını duyurdu. İşte yerli otomobil TOGG ön sipariş sayıları ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe alışkın merak edilenler...



TOGG SİPARİŞ SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

TOGG resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; TOGG ön siparişi 7 günde 100 bine ulaştı.

"2030'A KADAR 1 MİLYON ÜRETECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "27 Mart'a kadar inanıyorum ki sipariş sayısı 100 bini geçer. Bunlar piyasaya yeni giren bir araç için muazzam sayılar. Bu neyi gösteriyor? Milletimizin Togg'a olan güvenini, teveccühünü gösteriyor. Milletimiz bu projenin, heyecanın ortağı, asıl sahibi. 2012'den beri ülkemizde satılan elektrikli otomobil sayısı 14 bin 780. Togg ülkemizde 10 yılda satılan elektrikli otomobil sayısının beş katı kadar siparişi sadece altı günde aldı. Togg'un oluşturduğu hava sayesinde ülkemiz elektrikli araçlara geçitşe en hızlı mesafe kat eden ülkelerinden biri olacak. Tabii biz otomoil diyoruz ama üreticileri akıllı cihaz diyor. Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin ama inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız. Hayırlı olsun." dedi.

TOGG T10X SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

TOGG siparişi verebilmek için öncelikle bir profil (Tru.ID) oluşturulacak. Profillerini oluşturan kullanıcılar üç farklı versiyonda satışa sunulan Togg T10X'in tercih ettiği versiyonunu, donanımını, rengini ve jantlarını aynı alan üzerinden belirleyebilecek. Daha sonra kullanıcılar burada bir e-cüzdan da açarak ön siparişe katılmak için gerekli olan 60 bin TL'lik kaporayı kredi kartı ya da banka hesapları üzerinden dijital cüzdana aktaracak.

Satın alınmak istenilen versiyon ve donanım özellikleri oluşturulduktan sonra e-cüzdanda yeterli bakiye (60 bin TL) bulunuyorsa ön sipariş süreci tamamlanacak. 24 Mart Cuma gününe kadar toplanacak ön siparişlerin ardından sıra çekilişe gelecek. Çekiliş 28 Mart Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonucunda sipariş hakkı kazanan kullanıcılar belirlenmiş olacak.