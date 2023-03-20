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20 Mart 2023 Pazartesi 21:31:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 21:31:00

TOGEMDER Adıyaman'daki depremzedelere ramazan yardımı gönderdi

Kaynak: AA

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Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ile selden etkilenen Adıyaman'daki afetzedelere ramazan kolisi ve çeşitli yardımlar gönderdi.

Derneğin Üsküdar Selimiye'deki merkezinde toplanan yardımlar, ayrıştırılarak kolilere konuldu. Tıra yüklenen yardımlar afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, TOGEMDER Danışma Kurulu Üyesi Ayşenur İslam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, derneğin 2005 yılında Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle kurulduğunu söyledi.

Normal faaliyetleri sürdürürken deprem oluştuğu andan itibaren hemen bu yüzyılın felaketine odaklandıklarını dile getiren İslam, "Depremin olduğu ertesi sabahtan itibaren depolarımızdaki malzemeleri tasnif ettik, tedarikçilerimizle görüştük ve o gün bugündür sistemli bir şekilde deprem bölgesine yardımları sürdürüyoruz." dedi.

Bugüne kadar bölgeye 20 tır yardım malzemesi gönderdiklerini anlatan İslam, yardımların içerisinde giysi, kuru gıda, hijyen malzemeleri gibi insani yardım malzemeleri ile halı, kilim, yorgan, yatak, yastık, ısıtıcı ve sobaların yer aldığını kaydetti.

İslam, şu an ramazana yönelik gıda malzemeleri üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti.

"500 KONTEYNERİMİZ ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İLE BERABER YAPILIYOR"

TOGEMDER Danışma Kurulu Üyesi Sibel Betül Birer ise Adıyaman'da sosyal market ve psikodestek merkezi kurduklarını belirtti.

Sosyal markette hayırseverlerin bağışladığı yardımları dağıttıklarına değinen Birer, "Çadır kentte şu anda orada 500 konteynerimiz Üsküdar Belediyesi ile beraber yapılıyor. Onun iç dizaynını, yataklarını, tesisatını hepsini TOGEMDER ailesi olarak buradan gönderiyoruz." dedi.

İstanbul'a gelen depremzede ailelerin bağışçılar tarafından verilen evlere yerleştirildiği aktaran Birer, her evde bir ailenin kaldığını ve 20 depremzede aileye hizmet verdiklerini bildirdi.

Etiketler : depremzede TOGEMDER adıyaman

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