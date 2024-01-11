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11 Ocak 2024 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 14:00:00

TMSF'den "Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin" açıklama

Kaynak: AA

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TMSF'den yapılan açıklamada, "Polat Grubu şirketleri, kayyım atanmasından önce çok sayıda şirketle franchise sözleşmesi imzalamıştır. Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin sadece 5'i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır." denildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tutuklu Dilan Polat'ın şirketinin açtığı yeni şubeye ilişkin franchise (marka kiralama) sözleşmesinin kayyım atanmasından önce yapıldığını, mahkeme tarafından kayyım atanmayan güzellik merkezlerinin TMSF tarafından yönetilmediğini bildirdi.

TMSF'den yapılan açıklamada, son günlerde kayyımlık göreviyle ilgili haberlerdeki bilgi kirliliği sebebiyle açıklama yapılması zarureti doğduğu ifade edildi.

Soruşturulan bazı şirketler hakkında hukuki süreç devam ederken ticari faaliyetlerin yasalara uygun şekilde aksamadan sürmesi, ekonominin ve istihdamın korunması için mahkemelerin TMSF'yi kayyım olarak atayabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emanet edilen şirketlerde TMSF'nin öncelikli görevi, kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır. Polat Grubu şirketleri, kayyım atanmasından önce, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda şirketle franchise sözleşmesi imzalamıştır. Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin sadece 5'i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır. Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin 'acentesi' veya 'temsilcisi' değildir, kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler. Bir başka ifadeyle, mahkeme tarafından kayyım atanmayan şirketler ve güzellik merkezleri, TMSF tarafından yönetilmemekle birlikte franchise sözleşmeleri kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri devam etmektedir."

Açıklamada, mesnetsiz haberlere itibar edilmemesi, konuya ilişkin TMSF'den yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiği bildirildi.

Etiketler : tmsf dilan polat güzellik merkezi franchise
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