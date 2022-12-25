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25 Aralık 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 11:00:00

TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 34 personel istihdam edilecek.

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 denetçi, 29 uzman sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Adaylar, 28 Aralık 2022-6 Ocak 2023 tarihlerinde http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden başvurularını yapabilecekler. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı sözleşmenli personel istihdam tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu
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