Tivibu, eylül ayı aksiyon filmleri...
Kaynak: İHA
Dijital televizyon platformu Tivibu, eylül ayında aksiyon filmlerini izleyicilerle buluşturuyor. Platformda, bu ay ‘Batman', ‘Venom: Zehirli Öfke 2', ‘Kayıp Şehir' ve birçok içerik ön plana çıkıyor.
Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Eylül ayında da birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Platform, Kirala & Satın Al Klasörü'nde 'Batman', 'Kayıp Şehir', 'Kirpi Sonic 2' gibi 2022 yapımı aksiyon ve macera dolu yapımları seyircisiyle buluştururken Tivibu Film Klasörü'nde ise 'Venom: Zehirli Öfke 2', 'Greenland: Son Sığınak', 'Resident Evil: Raccoon Şehri' ve 'Hayalet Avcıları: Öteki Dünya' gibi adından çokça söz ettiren güncel yapımları ekrana getiriyor.
BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER 'KAYIP ŞEHİR' FİLMİNDE
Başrollerini Sandra Bullock ve Channing Tatum'un paylaştığı, Brad Pitt ve Daniel Radcliffe gibi ünlü isimlerin de oyuncu kadrosunda bulunduğu Kayıp Şehir, izleyenlere aksiyon, macera ve romantik-komedi dolu bir seyir sunuyor.
AİLECEK İZLENEBİLECEK BİR MACERA: 'KİRPİ SONİC 2'
Ailelerin keyifle bir arada izleyebileceği 'Kirpi Sonic 2' Eylül ayında Kirala & Satın Al Klasörü'nde izleyicilerle buluşuyor. Kirpi Sonic filminin devamı niteliğinde olan yapım, başkahraman Sonic'in medeniyetleri yok edebilecek bir zümrüdü aramak için atıldığı macerayı konu alıyor.
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