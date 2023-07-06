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Titanik enkazına turistik sefer düzenlerken patlamıştı! Şirket, operasyonlarını askıya aldı
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06 Temmuz 2023 Perşembe 21:03:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 21:03:00

Titanik enkazına turistik sefer düzenlerken patlamıştı! Şirket, operasyonlarını askıya aldı

Kaynak: IHA

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Titanik enkazına küçük denizaltı ile turist taşıyan OceanGate Expeditions, 18 Haziran'da meydana gelen ölümcül kazanın ardından tüm keşif ve ticari operasyonlarını askıya aldı.

Titanik enkazına küçük denizaltı ile turist taşıyan OceanGate Expeditions, 18 Haziran'daki dalışta meydana gelen ölümcül kazanın ardından tüm keşif ve ticari operasyonlarını askıya aldı. Şirket, Haziran 2024'de Titanik enkazına 2 dalış yapılmasını planlıyordu.

OceanGate Expeditions'ın sahibi olduğu Titan adlı küçük denizaltıyla 18 Haziran'da Titanik'in enkazına dalış yaptığı sırada iletişim kesilmiş, başlatılan uluslararası arama-kurtarma operasyonun ardından denizaltının enkazı 4 gün sonra Titanik enkazının pruvasından yaklaşık 488 metre ileride parçalanmış halde bulunmuştu. Yetkililer, denizaltıda patlama meydana geldiğini açıklamış, denizaltının enkazı Kanada'nın Newfoundland ve Labrador eyaletinde yer alan St. John's Limanı'nda karaya çıkarılmıştı.

Denizaltıda bulunan 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman hayatını kaybetmişti.

Öte yandan ABD ve Kanada, geçtiğimiz ay meydana gelen ve 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Etiketler : Titanik enkazı denizaltı turu OceanGate Expeditions
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