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22 Haziran 2023 Perşembe 19:18:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 19:18:00

Titanik enkazı yakınlarında kaybolmuştu: O denizaltından yeni gelişme!

Kaynak: AA

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ABD Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan denizaltının enkazı Titanik yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

ABD Sahil Güvenliği, Titanik'in enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan "Titan" isimli denizaltının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğu bölgede bir enkaz sinyali aldıklarını bildiri.

Sahil Güvenlik yetkililerince yapılan açıklamada, uzaktan kumandalı bir sualtı aracının, pazar günü Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltından en son sinyal alınan bölgede bir enkaz sinyaline ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, enkazın Titan denizaltısına ait olup olmadığı konusunun henüz netlik kazanmadığını, "uzmanların bilgileri değerlendirdiğini" ifade etti.

Sahil Günvenlik Kuzey Amerika birimi, Twitter'dan arama kurtarma çalışmaları için L'Atalante isimli uzaktan kumandalı sualtı aracını söz konusu bölgeye konuşlandırdığını duyurdu.

UZAKTAN KUMANDALI ARAÇTAN BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

Yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıkan ve yolculuk süresinin 2,5 saat öngörüldüğü Titan'ın, "Polar Prince" adlı gemiyle iletişimi, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti. GPS'nin çalışmadığı su altında, denizaltı yüzeydeki gemiden gelen mesajlarla yönlendiriliyordu.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Kanada askeri arama uçağının, suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit ettiği; söz konusu seslerin 30 dakika aralıklarla duyulduğu ifade edilmişti. Ancak bu seslerin, denizaltıya ait olup olmadığı kesinleşmemişti.

ABD Donanması da denizaltının bulunması halinde kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere 6 bin metre derinliğe kadar ağır denizaltı nesnelerini çekebilen bir kaldırma sistemini hazır hale getirmişti.

Uzmanlar, pazar gününden bu yana haber alınamayan turistik denizaltı aracındaki oksijenin bugün itibariyle tükeneceğini öngörmüştü.

Geminin, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uydu internet sistemini kullandığı belirtilmişti.

Etiketler : titanik enkaz abd
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