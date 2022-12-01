TİSK Başkanı Akkol: Emeklilerle emekli olmayanlar arasındaki prim farkı giderilecek
Kaynak: TRT Haber
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Emekli ile emekli olmayanlar arasındaki SGK prim farkı karşılanacak. Bakan bize müjdeyi verdi" dedi.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, emekli olup çalışmaya devam edeceklerin SGK primi ve işveren priminin arttığını söyledi.
Anket yaptırdıklarını söyleyen Akkol, "Çalışanların yüzde 80'i emekli olup devam etmek istiyor. İşveren de aynı uyum içinde devamı teyit ediyor. Eğer emekli çalışırsa maliyet söz konusu bu konuyu dile getiriyoruz sayın bakanımız müjdeli haberi verdi. Emekli ile emekli olmayan arasındaki SGK prim farkı karşılanacak." dedi.
Akkol, gündemde asgari ücretin olmadığı, süreci ve takvimi detaylandıracaklarını söyledi.
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