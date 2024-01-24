Tiridine banmak isteyen randevu bulamıyor
Kaz etinden yapılan ve türkülerde adı geçen tirit, Samsun'da Havza, Kavak, Asarcık ve Ladik ilçelerinde hemşehri derneklerinin düzenlendiği "tirit gecelerinde" vatandaşları bir araya getiriyor.
Kış aylarında hizmet veren tesislerde bu lezzeti tatmak isteyenlerin önceden randevu alması gerekiyor. Tesis sahibi Mustafa Cendek, "Hazırlanması zaman aldığı için önceden randevu alıyoruz. Şu an randevularımız Şubat'ın 10-15'ine kadar dolu. Bu yıl elimdeki kazlar yetmedi sezona" dedi.