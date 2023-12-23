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Tır şoförünü rehin alan şahıs: "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dışında kimseye teslim olmam"
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi tır şoförünü rehin aldı... Ekipler harekete geçti
23 Aralık 2023 Cumartesi 18:12:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 18:12:00

Tır şoförünü rehin alan şahıs: "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dışında kimseye teslim olmam"

Kaynak: İHA

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Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförünü rehin alan kişi, "Büyük haksızlıklara uğradım. Kimseye zarar vermek istemiyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dışında kimseye teslim olmam" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, tırın içerisinde sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. Şahsı ikna çabaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.

"UĞRADIĞIM HAKSIZLIKLAR VAR"

Şahıs sosyal medya hesabında yaptığı yayında, "Bildiğim bazı cinayetler, kara para aklama olayı var. Kimse bana yardımcı olmadı. Bir komiser 7.5 trilyona nasıl ev yapabilir. Benim istediğim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşüp, derdimi anlatmak istiyorum. Elimde kanıtlı şeyler var. Ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Psikolojim bozuk değil. Küçük kızım var, eşimden ayrıldım. Büyük haksızlıklara uğradım. Kimseye zarar vermek istemiyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dışında kimseye teslim olmam. Hiç umudunu kaybettin mi? Hayal kuran, hayallerini yerine getiren bir adamdım. 2 senedir hayal kuramıyorum. Uğradığım haksızlıklar var. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Bari ben çıkarayım dedim. Bakanımdan başka kimseye teslim olmam" diye konuştu.

Etiketler : Kuzey Marmara Otoyolu Rehin İçişleri Bakanı
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