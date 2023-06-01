Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Kaynak: AA
ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihlerini başladığını açıkladı. TUS birinci dönem tercihleri 8 Haziran'a kadar sürecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 8 Haziran'a kadar alınacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.
Tercihte bulunacak adayların 2023-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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