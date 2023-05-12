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12 Mayıs 2023 Cuma 10:34:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 10:34:00

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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15 Nisan'da düzenlenen, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-TUS 1. dönem ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Sınavlara ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolü ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Etiketler : ösym tıpta uzmanlık sınavı tus tus sonuçları
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