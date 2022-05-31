O vekillere Süleyman Soylu şoku

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31 Mayıs 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 14:31:00

İçişleri Bakanı Soylu, TİP'li vekiller hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astıkları pankartı kaldırmak isteyen polis ekiplerine karşı duran TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri Ahmet Şık ile Sera Kadıgil hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astıkları pankartı kaldırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri Ahmet Şık ile Sera Kadıgil hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından olay anında çekilen görüntülere yer verdiği paylaşımda, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖREVİ BAŞINDAKİ POLİSLERE SALDIRDILAR

İzinsiz eylemlerini sürdürmek isteyen vekiller, görevi başındaki polislerin uyarılarını hiçe sayması sonucu polisle arbede yaşadı. O anlarda dokunulmazlıkları bulunan milletvekillerinin polislere müdahalesi ise dikkat çekti. Polislerin yakasına yapışıp yere yatırmaya çalışan vekillerin şiddeti kameraya yansırken, polisler dokunulmazlık yasası gerekçesiyle vekillere karşı müdahalede bulunamadı.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü TİP Genel Başkanı Erkan Baş Ahmet Şık ile Sera Kadıgil
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