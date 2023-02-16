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16 Şubat 2023 Perşembe 08:18:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 08:18:00

Tıp öğrencisi Merve'den duygusal paylaşım! Babasının son siparişi ağlattı

Kaynak: Sabah

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem çok sayıda can kaybına sebep oldu. Adıyaman'da hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve gözyaşlarına boğuldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2501 sokak Şansel Apartmanı A Blok'ta enkaz altında kalan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Gülsüm-Mehmet Börta çifti aynı zamanda ilkokul arkadaşlarıydı. 30 yıllık mutlu bir evlilikleri bulunan Börta çifti depremde vefat etti, ölüm bile onları ayıramadı. Gülsüm Börta, ameliyat sırasında hastalarının ellerinden tutarak destek olurdu. Mehmet Börta ise engelli öğrencilerin köylerine gidip ücretsiz okuma yazmayı öğretirdi.

ENKAZDAN ÇIKAN CEP TELEFONUNDAKİ SON SİPARİŞ

Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. Sabah'ın haberine göre, 2 gün sonra doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında en son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve göz yaşlarına hakim olamadı. İlk anne ve babasız doğum gününü 18 Şubat'ta geçirecek olan Merve Börta, acısını Twitter'dan paylaştı.

GENÇ KIZIN YAZDIKLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Merve Börta'nın sosyal medyadan yazdıkları okuyanlarını yüreklerini dağladı. Merve Börta Twitter'daki paylaşımında, "Annem Gülsüm Börta. Hemşireydi, ameliyatta hastalarının ellerinden tutardı. Hiçbir hastasını hor görmezdi. Kızım 'hastalarım önce Allah'a sonra bana emanet' derdi. Babam Mehmet Börta. Öğretmendi.

Engelli öğrencilerin köylerine gider ücretsiz okuma yazma öğretirdi. Babama her hafta sonu 'köylere gitme. Hava soğuk' derdim. Kızım 'Allah'ın gücüne gider elimiz ayağımız sağlam. Gençken gidelim' derdi. Annem gençken ücretsiz tüm yaşlılara iğne yapar evinin kapısını çalanı geri çevirmezdi hiç. Sizsiz 10 günüm bitmek üzere" diye yazdı.

"ANNESİZ BABASIZ İLK DOĞUM GÜNÜM"

Anne ve babasıyla beraber mum üflemenin büyük nimet olduğunu anlatan Merve Börta, "Büyük nimetmiş, bilememişim. Doğum günüm 18 Şubat. Hayatımın ilk anne babasız doğum günü. Babam hediyemi bile hazırlamış. Babamın telefonunu enkaz altından kurtardım. En son siparişi benim hediyemmiş" dedi. Annesiyle babasının 9 yaşında ilkokul arkadaşı olduğunu paylaşımında anlatan Börta, "O günden beri beraberlerdi.

53 yaşlarında beraber melek oldular. Ellerini tutup 30 yıllık bir evliliklerini melek olarak tamamladılar. Birbirine aşık iki insandı. Ben sevgiyi aşkı merhameti onlardan öğrendim. Ben sizi çok özlüyorum. 'Allah'ım bana sabır ver' diyorum. İsyan etsem annemle babam inançlı insanlardı. Beni izliyorlar. Melek oldular. Şehit oldular diyorum ama dayanamıyorum geceleri her gece size iyi geceler anne baba demeden uyuyamıyorum" diye yazdı.

Etiketler : annebaba Merve Börta Doğum günüm 18 Şubat

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