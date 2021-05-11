'Timsahlar' her an göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Timsah" olarak adlandırılan gücü amfibi deniz piyadeleri, karada ve suda görev yapabilme yetenekleri sayesinde kritik vazifeleri başarıyla gerçekleştiriyor. Türk amfibi deniz piyadeleri, gerçek çatışma ortamlarını aratmayan alanlarda, çetin eğitimlerden geçiyor.



Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk çıkarma yapan ve gazi birlik olan amfibi deniz piyadeleri, Hakkari'de, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de, Libya ve Afganistan'da da görev icra ediyor. Timsah gücü, en zorlu görevleri deniz piyade andında geçen "Ya zafer ya ölüm" sözlerinden hareketle yerine getiriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'ndaki amfibi timlerin eğitimleri AA ekipleri tarafından görüntülendi.

