Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), dokuzuncusunu 'İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla düzenleyeceği Türkiye İnovasyon Haftası için geri sayım sürüyor.

Alanında Türkiye'nin en kapsamlı etkinliği olan inovasyon haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakanın katılımıyla 12 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 'İnovasyon Haftası'nın tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında,

Dünya'nın ve Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlattı. Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve küresel ticaretteki belirsizliklerin dünden daha farklı davranmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti:

YÜKSEK KATMA DEĞERE GİDEN YOL ADINA 'İNOVASYON' DENEN DURAKTAN GEÇİYOR

"Bölgesel ve küresel krizler her zaman olacak. Tam da bu noktada ortaya koyacağımız yeni bakış açıları, düşünce çeşitliliği bizleri bu stresli ortamdan çekip alacak, farklı bir noktaya taşıyacak.

Yeniliğin, üretkenliğin, farklılaşmanın diğer adı olan 'İnovasyon' ile yeni yollar bulacak, geleceği kurgulayacağız. Yüksek katma değere giden yol da, hayatı kolaylaştıran yaklaşımlar da adına inovasyon dediğimiz duraktan geçiyor. Ya bu inovasyon trenine atlayıp kendimize yer edineceğiz ya da kaçan fırsatların, teknolojik gelişmelerin ardından bakacağız. Gençliğin ve inovasyonun gücüyle Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıyacağız.

TİM olarak her zaman daha iyiye, memlekete değer katan projelere odaklandık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onurlandıracağı 9. Türkiye İnovasyon Haftası'na da az önce paylaştığım bakış açısıyla hazırlandık. Hem ülkemizden hem de dünyadan başarılı örneklerle gençlerimize yeni ufuklar çizmek, onların yollarını aydınlatmak istiyoruz.

Çünkü gençlerimiz bunu fazlasıyla hak ediyor."

Mustafa Gültepe, İnovaLİG şampiyonlarının ödüllerinin ve organizasyonun stratejik partneri olan firmalara plaketlerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceğini sözlerine ekledi.

BİLAL BEDİR: 45 YERLİ VE YABANCI KONUŞMACI BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

TİM Genel Sekreteri Bilal Bedir de yaptığı sunumda Türkiye İnovasyon Haftası'nın programı ve katılımcılar hakkında bilgi verdi. Ücretsiz olan organizasyona kayıt yaptıranların, dünyanın dört bir yanından gelen konuşmacıları dinleme fırsatı yakalayacağını vurgulayan Bedir, şunları söyledi:

"Gelecek bilimci ve 'Robotların Yükselişi' Kitabının Yazarı Martin Ford ilk gün bizlerle olacak ve yapay zekânın hayatımıza olası etkilerini anlatacak. NASA'da derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Umut Yıldız da ilk günün konukları arasında bulunuyor. Yıldız uzayın derinlikleriyle ilgili en son bilgileri bizimle paylaşacak. Türkiye'nin askeri envanterine giren ilk milli İHA ve S/İHA sistemlerini üreten Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar da bir başka önemli konuşmacımız olacak. Türk savunma sanayinin yerlilik oranının yüzde 80'lere ulaşmasında etkin rol oynayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de etkinliğimizin önemli konuşmacıları arasında yer alıyor. Yazar ve inovasyon uzmanı, düşünce lideri Frank Mattes, robotik ve artırılmış gerçeklik alanında dünyanın sayılı isimlerinde MIT Öğretim Görevlisi David Rose da Türkiye İnovasyon Haftası'nda bizlerle olacak. İnovasyon ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getireceğimiz etkinlik süresince toplam 10 oturumda 45 yerli ve yabancı konuşmacı bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Etkinlik alanına kurulan stantlarda da TİM-TEB Girişimevi Girişimcileri ile İNOVATİM öğrencileri projelerini katılımcılara tanıtacak."

Bilal Bedir, inovasyon tutkunlarını 12-13 Aralık günlerinde Haliç Kongre Merkezi'ne beklediklerini sözlerine ekledi.

İnovasyonun Yerli ve Yabancı Yıldızları

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine adeta yıldız yağacak. Küresel çapta iş yapan birçok firma, üst düzey yöneticileriyle katılarak bilgi, deneyim ve yeni projelerini aktaracak. Ayrıca inovatif ürün ve hizmetlerini üreten projenin stratejik partnerleri; TEB, TURKCELL, LC WAIKIKI, TUSAŞ, NADİR RAFİNE METAL, ZİRAAT BANKASI, İGE İHRACATI GELİŞTİRME, TEI, TÜRKİYE SİGORTA, TİRYAKİ, MONSTER, SOCAR, TURKISH AIRLINES hazırladıkları deneyim alanlarında, üst düzey yöneticileriyle katılım sağladıkları panellerde tecrübelerini paylaşacak.