VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından da sonuç çıkmadı
Çanakkale'de 303 aileye 15 bin TL yardım yapıldı
Tiktok'tan provokatör Momika kararı: Hesabı para kazanmaya kapatıldı
İzmir'de kartpostallık dolunay manzarası
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST paylaşımı: "Herkesi Etimesgut Havalimanı'na bekliyoruz"
BM'den Cilvegözü Sınır Kapısı açıklaması: Yardım geçişleri başlatılamadı
29 Ağustos 2023 Salı 21:58:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 21:58:00

Tiktok'tan provokatör Momika kararı: Hesabı para kazanmaya kapatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tiktok, İsveç'te Kur'an'a saldırlar gerçekleştiren Momika'nın hesabını para kazanmaya kapattı

Popüler sosyal medya platformu TikTok, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarıyla tanınan Irak asıllı Salwan Momika'nın hesabındaki para kazanma özelliğini kapattı.
Etiketler : tiktok Momika isveç
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX