29 Ağustos 2023 Salı 21:58:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 21:58:00
Tiktok'tan provokatör Momika kararı: Hesabı para kazanmaya kapatıldı
Kaynak: AA
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Tiktok, İsveç'te Kur'an'a saldırlar gerçekleştiren Momika'nın hesabını para kazanmaya kapattı
Popüler sosyal medya platformu TikTok, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarıyla tanınan Irak asıllı Salwan Momika'nın hesabındaki para kazanma özelliğini kapattı.
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