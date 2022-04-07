Türkiye dahil 6 ülkeden kritik toplantı!

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07 Nisan 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 12:00:00

Bakan Akar'ın da yer aldığı altılı savunma bakanları toplantısında Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı

Kaynak: DHA

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Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın savunma bakanları videokonferans toplantısında bir araya geldi. Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, 'Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır.' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile altılı videokonferans toplantısında görüştü.

TÜRKİYE, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın savunma bakanları, videokonferans toplantısında bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı toplantıya ilişkin "Görüşmede, diplomatik çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile 6'lı videokonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Türkiye'nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi.

Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, "Görüşmede, diplomatik çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.

Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "Görüşmede ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur" diye konuştu.

Etiketler : Bakan Akar 5 ülkenin savunma bakanlarıyla toplantı TÜRKİYE Bulgaristan Gürcistan Polonya Romanya
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