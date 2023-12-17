VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'de 4 gün sonra yeniden iletişim ve internet hizmeti verildi
Fransız milletvekilleri, İsrail'in, Gazze'ye saldırısında Fransız Dışişleri mensubunu öldürmesine te...
Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi
İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı
Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze'deki ibadethanelere saldırılarını kınadı
Bakan Fidan Blinken ile görüştü: İsrail üzerindeki nüfuzunuzu kullanın
17 Aralık 2023 Pazar 18:46:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 18:46:00

TİKA'ya Kırgızistan'da ödül

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'da sağlık sektörüne yaptığı yardım ve desteklerden dolayı yılın ödülüne layık görüldü.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının katkılarıyla İlaç ve Tıbbi Faaliyetleri Danışma Şirketince (Medfarm), başkent Bişkek'te Filarmoni Devlet Konser Salonu'nda, "Örnek 2023 Ödül Töreni" düzenlendi.

Törene, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Edil Baysalov, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Kırgız Eczanesi Devlet Kurumu Başkan Yardımcısı Aybek Cumakayev, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Temir Sariyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Meria Doğan'ın yanı sıra ülkenin sağlık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların ve şirketlerin yöneticileri, sağlık personeli, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende, bu yıl ikincisi düzenlenen, sağlık alanında örnek ve özgün hizmetler gerçekleştirmiş kişi ve kurumlara verilen ödüller sahiplerine dağıtıldı.

TİKA, "Kırgızistan Cumhuriyeti Sağlık Sektörüne Destek" kategorisinde, "Örnek-2023" ödülüne layık görüldü. Ödülü, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Baysalov, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur'a takdim etti.

"KIRGIZİSTAN, BİZİM ATA YURDUMUZ"

Törende, 2022'de çocukların tedavisine yaptığı katkılarından dolayı "Örnek İnsan-2022" kategorisinin ödülünü Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan'ın aldığı anımsatılarak, sahneye diğer ödül takdimi için davet edildi.

Sahnedeki konuşmasına, "Kırgızistan, bizim ata yurdumuz, bundan dolayı ata dilinde konuşmak istiyorum." diyerek başlayan Doğan'ın bu sözleri, salondaki katılımcılardan alkış aldı.

Doğan, Kırgızca yaptığı konuşmada, insanoğlunun misyonuna değindi. İnsanın iyi ve güzel işler yapmak için dünyaya geldiğini söyleyen Doğan, "İyilikte adalet, sağlık ve birlik var. Kırgızistan halkına iyilikler temenni ediyorum." dedi.

Ünlü ses sanatçılarının sahne aldığı törende, halk dansları gösterisi de yapıldı.

Etiketler : TİKA Kırgızistan sağlık sektörü
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX