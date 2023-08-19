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19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:00:00

TİKA'dan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki arıcılara destek

Kaynak: AA

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde arıcılık yapan çiftçilere Orta Anadolu ırkı arı temin edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde üretim kapasitesini artırma amaçlı projeler geliştirmeye devam ediyor.

TİKA, Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çobanbey Yerel Meclisi işbirliğiyle kırsal kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olan gıda güvenliği ve topraksız çiftçilerin gelirlerini artırma hedefli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, bölgede arıcılıkla uğraşan çiftçilere, özellikle değişen iklim koşullarına uyum sağlama yeteneği ve zorlu şartlarda verimlilik gösterebilme kabiliyetiyle bilinen, dünyanın en dayanıklı arı ırklarından biri olan Orta Anadolu ırkı arılar temin edildi.

Projeyle yerelde üretimin artmasına ve bölgedeki bal pazarının genişlemesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Etiketler : tika fırat kalkanı harekatı arıcılık
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