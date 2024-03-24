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24 Mart 2024 Pazar 09:41:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 09:41:00

TİKA'dan Afganistan'da ilkokul öğrencilerine 3 bin çanta desteği

Kaynak: AA

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ilkokul öğrenicilerine yönelik TİKA amblemli 3 bin çanta desteğinde bulundu.

TİKA Kabil Ofisi, ramazan ayında da Afganistan'daki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, başkent Kabil'deki ilkokullarda eğitim alan 3 bin çocuğa TİKA amblemli çanta dağıtıldı.

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, gıda yardımlarının yanı sıra eğitim alanına yönelik faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.

Etiketler : tika afganistan kabil öğrenci çanta
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