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20 Haziran 2023 Salı 21:27:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 21:27:00

TİKA, Balkanlar'da destek faaliyetlerini sürdürüyor

Kaynak: AA

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Kosova'nın kuzeydoğusundaki Poduyeva Belediyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında "Poduyeva Belediyesinde Çiftçilerin Desteklenmesi" projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye binasında düzenlenen imza törenine, Poduyeva Belediye Başkanı Shpejtim Bulliqi, TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer ve diğer yetkililer katıldı.

TİKA Koordinatörü Dinçer, Belediye Başkanı Bulliqi ve ekibinin sabrı sayesinde bu projenin gerçeğe dönüşebildiğini söyledi.

Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin gelecekte de gelişmeye devam edeceğini vurgulayan Dinçer, "TİKA olarak burada arıcılık, ahududu, böğürtlen alanında tarım projeleri ile kreş projesi yapmıştık." dedi.

Bu tür bir işbirliğinin gelecekte de devam etmesini umduğunu belirten Bulliqi, projenin yüzde 55'inin TİKA, yüzde 30'unun Poduyeva Belediyesi, yüzde 15'inin de işletmeler tarafından finanse edildiğini anlattı.

Bulliqi, "Dost Türk devleti ile yaptığımız güzel işlerin ardından vatandaşlarımızın menfaatine olan bu projeyi de hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında, Poduyeva Belediyesindeki 50 çiftçiye birer toprak frezesi (rotovatör) dağıtılması öngörülüyor.

Etiketler : tika kosova balkanlar tika-kosova
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