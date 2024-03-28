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28 Mart 2024 Perşembe 18:27:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 18:27:00

Ticaret Bakanlığı'ndan Habur Gümrük Kapısı'nda büyük operasyon

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Bu miktarın tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin olduğu öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi.

Etiketler : Ticaret Bakanlığı Habur Gümrük Operasyon eroin
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