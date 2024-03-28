Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi.
28 Mart 2024 Perşembe 18:27:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 18:27:00
Ticaret Bakanlığı'ndan Habur Gümrük Kapısı'nda büyük operasyon
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Bu miktarın tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin olduğu öğrenildi.
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