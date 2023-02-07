Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat açıklaması: Denetimler başladı, uyarılar yapılmıştır
Kaynak: IHA
Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanlığı: Acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında Fahiş Fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır.
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- Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat açıklaması: Denetimler başladı, uyarılar yapılmıştır