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15 Ağustos 2023 Salı 11:23:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 11:23:00

Ticaret Bakanlığı uzaktan eğitimle 1 milyar lira tasarruf etti

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı, 2020-2023 döneminde uzaktan eğitim modeliyle kamu harcamalarından 1 milyar lira tasarruf sağladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını süreciyle birlikte eğitimde hız kazanan dijital dönüşüm çalışmalarına çabuk uyum sağlandığı belirtildi.

Dijital eğitimde kazanılan tecrübenin kurum içi e-eğitim içerikleri hazırlama noktasında değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, personele kısa, anlaşılır bilgiler yanında, nano öğrenme modülleri içeren malzemeler sunma kapasitesinin de artırıldığı bildirildi.

Açıklamada, eğitim içeriklerine ilişkin de bilgi verilerek, "Muhteva özgünlüğü bakımından adaylık eğitimleri, oryantasyon eğitimleri, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele gibi personeli geliştirici eğitim faaliyetleri yanında, gümrük mevzuatı, tüketicinin korunması, haksız fiyat artışı, sınır ticareti, tek pencere gibi farklı programlarda vatandaşın işinin hızlı ilerlemesini sağlayacak mevzuat ve uygulama eğitimleri de verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden, merkez ve taşra idarelerinde görevli çalışanların eğitim taleplerinin de alındığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılından itibaren eğitim faaliyetlerinde yaklaşık 738 bin katılımcıya eğitim vererek tekil düzeyde Bakanlık personelinin ortalama yüzde 85'ine ulaşma başarısı gösterildi. 2023 yılının ilk 6 ayında ise 69 bin katılımcılı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2020-2023 döneminde yıllık gerçekleştirilen ortalama eğitim saati ise kişi başı 7 saati bulmuştur. Böylelikle, dışarıdan hizmet satın almadan geliştirilen canlı sanal sınıf, video SCORM ve animasyonlu mikro öğrenme gibi yöntemlerle oluşturulan eğitim muhtevaları ve uzaktan eğitim çalışmaları sayesinde, 738 bin katılımcılı eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek, Bakanlık olarak kamu bütçesinde 1 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlanmıştır."

Bakanlığın, günün getirdiği teknolojik gelişmeleri takip eden, kamu kaynaklarını etkin kullanan eğitim faaliyetlerini planlama ve uygulama çalışmalarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Kazanılan e-eğitim tecrübesiyle birlikte, e-eğitimin sağlamış olduğu zaman ve mekandan bağımsız erişim, tekrar avantajlarının yanında, yüz yüze eğitimin de vermiş olduğu sosyal öğrenme ve pratik uygulama avantajlarının birleştirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : ticaret bakanlığı uzaktan eğitim tasarruf
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