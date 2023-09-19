VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu
Jandarma Genel Komutanlığından "Gaziler Günü" paylaşımı
X platformu tüm kullanıcılar için ücretli olabilir
Kuzey Kore: Kim Jong-un ülkesine ulaştı
AB dışişleri bakanları gelecek toplantılarını Kiev'de yapacak
Libya'da selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'i hasar gördü
19 Eylül 2023 Salı 10:41:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 10:41:00

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Reklamlara bu yıl ceza yağdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Reklam Kurulu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1346 dosya hakkında, durdurma cezasıyla birlikte, toplam 64 milyon 141 bin 381 lira idari para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul toplantısında 138 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Yılın 9 ayında ise kurul tarafından toplam 1527 dosya görüşüldü. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1346 dosya hakkında, durdurma cezasıyla birlikte, toplam 64 milyon 141 bin 381 lira idari para cezası, 38 dosya için de erişimin engellenmesi kararı verildi.

- TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA KILAVUZ HAZIRLANDI

Kurul tarafından dosya incelemeleri sonucunda verilen kararların yanı sıra tüketicilere ve elektronik ticaret sektörü başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik rehber niteliğinde bir çalışma yapıldı.

Söz konusu çalışma kapsamda, tüketicilerin alışveriş tercihlerinde önemli bir yer tutan ve onların satın alma kararlarını önemli ölçüde etkileyen tüketici deneyim ve tecrübelerinden oluşan yorum ve derecelendirme uygulamaları ile bunların sıralanmasına ilişkin Reklam Kurulunun konuya bakışını yansıtan ve mevzuata uyum konusunda sektöre rehberlik edecek olan "Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz" hazırlandı.

Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engelleyen, ihtiyaç ve fayda/maliyet kıstaslarından oluşan satın alma karar alma süreçlerini açık ve anlaşılır olmayan ifade ya da tasarımlarla manipüle eden, kötü niyetli satıcı veya sağlayıcılar tarafından yayımlanan muvazaalı değerlendirmelerle tüketicileri aldatan, gerçeği yansıtmayan ya da varlığı ispatlanamayan sahte yorumlar ile tüketicilerin kandırılmasına neden olabilen uygulamalar Ticaret Bakanlığınca yasaklanarak haksız ticari uygulama olarak kabul ediliyor.

Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz'un açıklığa kavuşturduğu düzenlemeler sayesinde, tüketici değerlendirmelerinin yayımlanmasına imkan sağlayan sektör temsilcilerine bir mal veya hizmeti gerçekten satın almış tüketici değerlendirmelerinin nasıl ve ne şekilde yayımlanması konusunda yol gösterilmesinin yanı sıra tüketicilerin internet ortamında sunulan bu bilgilere olan güvenlerinin sarsılmasına yol açan uygulamalara da son verilmesi amaçlanıyor.

Etiketler : aldatıcı reklam 625milyon idari para cezası Ticaret Bakanlığı
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX