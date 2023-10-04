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04 Ekim 2023 Çarşamba 11:20:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 11:20:00

Bakan Bolat: Eylül'de ihracat 22 milyar 670 milyon dolar oldu

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Ticaret Bakanı Bolat: 'Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık.'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Bolat, "Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık." dedi.

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