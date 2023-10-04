Bakan Bolat: Eylül'de ihracat 22 milyar 670 milyon dolar oldu

Bakan Bolat: Eylül'de ihracat 22 milyar 670 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Bolat, "Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık." dedi.