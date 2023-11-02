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02 Kasım 2023 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 09:00:00

Ticaret Bakanı Bolat, Yalova'daki liman sahasında 80 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen operasyonda 80 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşım yaptı.

Uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyeceklerini aktaran Bolat, "Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilogram esrar ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bolat, ekipleri başarılarından dolayı tebrik ederken, görevlerinde kolaylık diledi.

Etiketler : ömer bolat yalova esrar
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