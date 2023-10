Ticaret Bakanı Bolat: Orta Doğu ve Afrika'nın sorunlarının giderilmesinde güç birliği önemli

Bolat, Mısır'ın başkenti Kahire'deki temasları kapsamında Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Bölgelerinde sanayi ve üretimde en önemli güçlerden olan Mısır ile Türkiye arasında yeni işbirliği alanları geliştirmek için Mısır tarafının en üst düzeyde kararlılığını ifade ettiği görüşmede, biz de güçlü bağlarımızı her alanda ilerletmek için çalıştığımızı bir kez daha teyit ettik. İki ülkenin devlet başkanlarının verdikleri destek ve güçlü iradeleri ile iş insanlarımızın azimli çalışmaları, önümüzdeki süreçte ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da ileriye taşınabileceğinin göstergesidir."

- "İşbirliği kartopu gibi büyüyor"

Bolat, görüşmenin ardından Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile Mısır Uluslararası İmalat Kongresi ve Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri Açılış Programı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ekonomik, ticari ve yatırım ilişkileri konusunda alınacak çok yol olduğunu belirten Bolat, "10 yıl aradan sonra iki ülke ticaret bakanları olarak karşılıklı ziyaretle başlattığımız diyalog ve işbirliği süreci kartopu gibi büyüyor. İki ülkenin ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinde daha da bütünleşmelerinin yolu açılıyor." diye konuştu.

Bolat, Mısır Başbakanı Medbuli ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli ve başarılı geçtiğini de belirtirken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi fuarın açılışında Saleh ile birlikte karşılayıp uğurladıklarını anlattı. Bolat, Mısır hükümetine, heyetine gösterdiği yüksek ilgi nedeniyle şükranlarını sunduğunu söyledi.

Mısır halkı ve hükümetinin, Türkiye ile daha yakın ve yüksek işbirliği arzusunda olduğunu aktaran Bolat, Türk hükümeti ve halkının da işbirliği ile bütünleşme isteğinde olduğunu bildirdi.

Bolat, Mısır'a sadece bu yıl 27 heyet gezisi düzenlediklerini ve senenin kalanı için de 2 heyet programı olduğunu aktararak, şöyle dedi:

"Türkiye ve Mısır, ekonomik ve ticari entegrasyonda ne kadar güç birliği ve işbirliği yaparsa, bölgemizde çok güzel ağırlığımız olacak. Orta Doğu ve Afrika'nın sorunlarının giderilmesinde bu güç birliği son derece önemli olacaktır. Gazze'de akan kanın durmasında da çok önemli bir katalizör rolü olacaktır bu güç birliğinin. Afrika'daki bir çok ülkedeki ortak projeler de çok önemli, bunları da görüştük. Önümüz açık, inşallah tam yol ileri yola devam diyoruz. Bu mihvalde Mısırlı muhatap bakanlarımızla ve Mısır Başbakanlarıyla görüşmelerimizde Türk firmalarının talep ettiği konuları dile getirdik. Onlara çözüm bulacaklarını kendileri ifade ettiler, çok da memnun ayrıldık. 'Bir çalışma grubuyla bu sorunların çözümüne katkı yapacağız.' dediler. Bu cevap bizi çok sevindirdi. Çünkü burada iş yapmak isteyen bir çok Türk firması var. Onlar için de sevindirici haberi vermiş olalım."

"YEREL PARAYLA TİCARETİ SÜRDÜRECEĞİZ"



Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Saleh de iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefine işaret etti. İki ülke arasında 2007 yılında serbest ticaret anlaşması imzalandığını anımsatan Saleh, şu değerlendirmede bulundu:

"İki bakanlık olarak bu anlaşmayı genişletmek istiyoruz, hizmetler ve diğer sektörleri de bunun içine koymaya çalışacağız. Hem Türk hem Mısır tarafından özel sektörün işbirliği çok önemli. Yerel parayla ticaretimizi sürdürmede ve aynı şekilde iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesinde anlaştık. Biz de bakanlıklar olarak bürokratik işlemlerin azaltılması için çalışacağız."

"İKİ ÜLKE ARASINDA CİDDİ POTANSİYEL VAR"



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye ve Mısır arasındaki işbirliklerinin gelişmesinin iki ülkenin de yararına olacağına işaret ederek, "'Kazan kazan' ilkesi çerçevesinde yeni işbirliklerinin temellerini atmak için buradayız. Ülkelerimiz arasında ticareti geliştirmek için koşullar mevcut. Türkiye ile Mısır arasında gerek mal gerekse hizmet ciddi bir potansiyel olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Siyasi ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ticaretteki pozitif sonuçlarını gördüklerini belirten Gültepe, karşılıklı yatırımların gelecek dönemde daha da artmasını beklediklerini söyledi.



Gültepe, Mısır'la özellikle kimya, çelik, tekstil elektronik ve makine başta olmak üzere birçok ürün grubunda ticaretin çok daha yukarılara taşınabileceğini belirterek, "İlaç, kimya ve tekstil sektörlerinde de büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda gerek mal gerek hizmet ticaretinde çok daha yüksek hacimleri beraberce yakalayacağız." dedi.

Gazze'deki kıyım başta olmak üzere savaşların bir an önce durmasını dileyen Gültepe, "Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' idealinin gerçeğe dönüşmesine bugünlerde çok fazla ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Mısır Sanayi Federasyonu Başkanı (FEI) Mohamed Zaki Al-Sewedy de her iki bakanlığın da her zaman desteğini görmek istediklerini belirterek, "Biz sizin ortaklarınızız ve her zaman sizinle işbirliğine hazırız." dedi.

Konuşmaların ardından Bolat ve Saleh'in himayesinde, TİM ile Mısır Sanayi Federasyonu arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da Mısır Hazır Giyim ve Et Tekstili Sanayicileri Odası ile Mısır Mühendislik Odası ile ayrı ayrı niyet anlaşması imzaladı.

Toplantının ardından Türk ve Mısırlı işadamları ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.