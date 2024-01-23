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23 Ocak 2024 Salı 23:02:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 23:02:00

THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Uçuş boyunca internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.

Etiketler : THYwifi THYinternet ücretliinternet
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