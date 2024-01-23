THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Uçuş boyunca internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.
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