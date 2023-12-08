VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Blinken ile görüşecek
İlk kez bir Türk, Bosna Hersek adına Panama'ya diplomat olarak atandı
Gündem oldu... Yunan Bakan Erdoğan'ı görünce eğilerek selamladı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail uluslararası hukuktaki işgalini 4 kat artırdı
7 şüpheli FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalandı
Bakan Kacır, "Türkiye ekonomisi 13 yıl boyunca kesintisiz büyümeyi başardı"
08 Aralık 2023 Cuma 16:54:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 16:54:00

THY'nin Gaziantep seferleri iptal edildi

Kaynak: IHA

ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te etkili olan olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te etkili olan olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 08 Aralık ve 09 Aralık tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. Bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.

Etiketler : thy gaziantep hava iptalleri
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX