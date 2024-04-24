THY'nin bazı yurt dışı seferleri iptal edildi
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), Fransa'nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.
Fransa'da yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edildi.
THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
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