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24 Nisan 2024 Çarşamba 23:40:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 23:40:00

THY'nin bazı yurt dışı seferleri iptal edildi

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), Fransa'nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Fransa'da yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edildi.

THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Etiketler : thy uçuş fransa sefer iptali
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