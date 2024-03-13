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13 Mart 2024 Çarşamba 16:10:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 16:10:00

THY'nin bazı Almanya seferleri iptal edildi

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları, Almanya'nın Berlin Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, İstanbul'dan Berlin'e gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Berlin'den yapılacak TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul dönüş seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
Etiketler : THY ALMANYA BERLİN
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