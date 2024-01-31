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31 Ocak 2024 Çarşamba 18:44:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 18:44:00

THY'nin bazı Almanya seferleri iptal edildi

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları'nın (THY), yarınki bazı Almanya seferleri Almanya'da yaşanan grevden dolayı karşılıklı iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY), Almanya havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yarınki bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat Perşembe günü iptal edilen seferler şöyle:

"TK 1668 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg, TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 1337 İstanbul-Leipzig, TK 1338 Leipzig-İstanbul, TK 7734 Sabiha Gökçen-Frankfurt, TK 7735 Frankfurt-Sabiha Gökçen, TK 1591 İstanbul-Frankfurt, TK 1592 Frankfurt-İstanbul, TK 1587 İstanbul-Frankfurt, TK 1588 Frankfurt-İstanbul, TK 1598 Frankfurt-İstanbul, TK 1594 Frankfurt-İstanbul, TK 1556 Hannover-İstanbul, TK 1554 Hannover-İstanbul, TK 7817 Hannover-Sabiha Gökçen, TK 7730 Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK 7731 Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK 7740 Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK 7741 Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK 1701 İstanbul-Stuttgart, TK 1702 Stuttgart-İstanbul, TK 1705 İstanbul-Stuttgart, TK 1706 Stuttgart-İstanbul, TK 1703 İstanbul-Stuttgart, TK 1704 Stuttgart-İstanbul, TK 1709 İstanbul-Stuttgart, TK 1710 Stuttgart-İstanbul, TK 7752 Sabiha Gökçen-Stuttgart, TK 7753 Stuttgart-Sabiha Gökçen, TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart, TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen, TK 7812 Ankara-Stuttgart, TK 7813 Stuttgart-Ankara, TK 1675 İstanbul-Köln, TK 1676 Köln-İstanbul, TK 1671 İstanbul-Köln, TK 1672 Köln-İstanbul, TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln, TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen, TK 7712 Sabiha Gökçen-Köln ve TK 7713 Köln-Sabiha Gökçen."

Etiketler : THY ALMANYA SEFER İPTALİ
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