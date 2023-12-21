THY'nin 11 Antalya seferi iptal edildi
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), Antalya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 11 seferin yapılamayacağını duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Bugün, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu" linkinden ulaşılıyor.
Öte yandan meteorolojik koşullar doğrultusunda gün içerisinde sefer iptallerinde değişiklikler olabileceği öğrenildi.
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