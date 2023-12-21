VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti'de istifa depremi
Kılıçdaroğlu, tazminat ödeyecek... Başkan Erdoğan Gazze'li yetimlere bağışladı
İşgalci İsrail ordusu 55 Filistinliyi öldürdü
600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı
Bir ülke daha ABD'nin Kızıldeniz misyonuna asker gönderecek
İşgalci İsrail Lübnan'a saldırdı
21 Aralık 2023 Perşembe 09:49:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 09:49:00

THY'nin 11 Antalya seferi iptal edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY), Antalya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 11 seferin yapılamayacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Bugün, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu" linkinden ulaşılıyor.

Öte yandan meteorolojik koşullar doğrultusunda gün içerisinde sefer iptallerinde değişiklikler olabileceği öğrenildi.

Etiketler : thy antalya sefer iptal
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX