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THY'nin 1 Şubat'ta yapacağı bazı seferler iptal edildi
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30 Ocak 2024 Salı 23:40:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 23:40:00

THY'nin 1 Şubat'ta yapacağı bazı seferler iptal edildi

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), Almanya havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle 1 Şubat Perşembe günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat'taki TK 1668 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg, TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 1337 İstanbul-Leipzig ve TK 1338 Leipzig-İstanbul seferleri iptal edildi.

Etiketler : THY grev Almanya sefer iptali havalimanı etkisi
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