THY'nin 1 Şubat'ta yapacağı bazı seferler iptal edildi

THY'nin 1 Şubat'ta yapacağı bazı seferler iptal edildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat'taki TK 1668 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg, TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 1337 İstanbul-Leipzig ve TK 1338 Leipzig-İstanbul seferleri iptal edildi.