  • BIST
    110908
  • Dolar
    6,7858
  • Euro
    7,6692
  • Altın
    369,8170
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Havalimanlarından asker uğurlamaları
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi
Terzi görünümlü iş yerlerinde ele geçirildi
Gazprom düşen gaz talebi ve fiyatları nedeniyle zorda
Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyon!
Kekik kenti Denizli'den 60 milyon dolar ihracat hedefi
İdlib şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı
"Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı"
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 476 bini geçti
PKK'ya bir darbe daha! Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu
Şehit Anayurt son yolculuğuna uğurlandı
THY'den sağlık çalışanlarına müjde!
Bakan Albayrak açıkladı: Dev destek geliyor!
İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler!
Azerbaycan ordusu Türk silahlarıyla güçlenecek!
Terör örgütü YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi
Mavi Gezegen'in rengini aldığı okyanuslar tehdit altında
Parası olmayan beni anlamaz
Eski Pakistan Başbakanı Abbasi de Kovid-19'a yakalandı
Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı
Barcelona'nın 'Messili Palandöken' paylaşımının ardından Erzurum'dan İspanyol temsilcisine davet
Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
08 Haziran 2020 Pazartesi 12:03:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 12:08:00

THY'den sağlık çalışanlarına büyük indirim

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs ile mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanlarına özel bir kampanya başlatarak bugün itibariyle biletlerde yüzde 40 indirim yapacaklarını açıkladı. THY'nin tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek. İşte THY'nin sağlık çalışanlarına indirimli bilet uygulamasının detayları.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan sağlık çalışanlarına müjdeli haberi duyurdu. Üstün açıklamasında, "Kovid_19 salgınıyla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları sayesinde yeniden gökyüzünde, sizinleyiz. Türk Hava Yolları olarak bu fedakarlığa, onlara özel bir kampanya ile teşekkür etmek istedik. Bugün itibarıyla tüm sağlık çalışanları için %40 indirim kampanyası başlattık" ifadeleriner yer verdi.

Sağlık hizmetleri çalışanlarına özel bir kampanya başlatan THY'nin bu kampanyası ile dünyanın dört bir yanında görevli tüm sağlık hizmetleri çalışanları, THY'nin web sayfasından ve mobil uygulamasından düzenleyecekleri biletlerle yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

THY'nin tüm uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanya kapsamında sağlık çalışanları, beraberlerinde seyahat edecek üç kişi için de indirimli bilet satın alabilecek. İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların 18 Temmuz 2020 tarihine kadar Türk Hava Yolları web sitesi üzerindeki kampanya sayfasından kayıt olmaları gerekiyor.

Kampanyaya katılan sağlık çalışanları 8 Haziran - 1 Ağustos tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 8 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER