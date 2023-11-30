THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulumuz 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerimizin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisine karar vermiştir.'' denildi.
30 Kasım 2023 Perşembe 18:26:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 18:26:00
THY'den deprem bölgesi desteği
Kaynak: AA
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Türk Hava Yolları (THY), depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projeler için ilave limit tahsis edecek.
THY, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisi yapılmasını kararlaştırdı.
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