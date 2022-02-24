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24 Şubat 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 09:30:00

THY'den açıklama: Ukrayna uçuşları durduruldu

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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi 'Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir' açıklamasında bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya gerçekleştirilecek olan tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA THY Türk Hava Yolları
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