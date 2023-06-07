THY Teknik AŞ, operasyonlarıyla çevreyi korumaya devam ediyor
Kaynak: AA
Dünyanın önde gelen uçak ve komponent bakım şirketi THY Teknik AŞ, şirket bünyesinde çevreci faaliyetleri hayata geçirerek operasyonlarını sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 bin kişilik çalışanıyla şirket, karbon ayak izini azaltmak ve yerel toplulukları desteklemek amacıyla 2022 yılında birçok geri dönüşüm faaliyetine imza attı.
İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde kurduğu atık toplama noktaları sayesinde 19 bin 820 kilogram elektronik atığın geri dönüşümünü sağlayan şirket, elde ettiği bu kazanım sonucunda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Türkiye Maarif Vakfı'nın "teknoloji sınıfı" kampanyasına bağışta bulundu.
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